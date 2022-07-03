Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция. ФОТО

Основные разрушительные удары враг направляет на Лисичанск и близлежащие населенные пункты, уничтожение всего живого – единственный способ захватить украинские земли. Полицейские документируют военные преступления РФ для привлечения виновных к неотвратимой ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки на территории Луганской области зафиксировано 12 обстрелов из разного вида вооружения по Лисичанску, Золотаревке и Белогоровке. Разрушены частные и многоквартирные дома, торговые заведения, есть раненые местные жители. Все факты внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения. УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны. Начаты досудебные расследования по двум фактам незаконного завладения транспортными средствами - ст. 289 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внесено в ЕРДР обращение жительницы временно оккупированной территории по поводу мародерства на неподконтрольной украинским властям территории.

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"Разоблачены два коллаборанта, которые перешли на сторону оккупанта и заняли руководящие должности в "органах местного самоуправления" незаконного военного формирования "лнр". Зарегистрированы 4 обращения граждан о потере связи с родными, полицейские приступили к поисковым мероприятиям", - добавляют в Нацполиции.

Полицейские обращаются ко всем луганчанам, особенно оставшимся на территории области: заботьтесь о собственной безопасности, держитесь ближе к укрытиям, не верьте фейкам, которые активно продуцируют российские пропагандисты.

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