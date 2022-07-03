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Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой. ФОТО

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Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили в бою трофейную технику - новейшую российскую БМП-3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. - Закарпатский легион.

Как отмечается, во время штурма позиций россияне позорно скрылись, бросив практически невредимую боевую машину с боекомплектом.

"После боя БМП-3 доставили в ремонтный батальон на осмотр. Как обнаружили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробегом всего 3000 км. У нее даже ни разу не распаковывали ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная "неисправность" - страшная вонь изнутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков", - говорится в сообщении.

Ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую. Теперь БМП-3 будет бить своих бывших хозяев.

Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 01
Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 02
Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 03
Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 04

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Топ комментарии

  • Kondrat
    Да , там теперь надо кило китайских палочек сжечь , что-бы как-то "перебить" крепкий кацапский сморід ...
  • Andrei Tsourkan
    Ця "новітня" зброя тягне на 70-80і роки минулого століття
  • Valeriy Pakhomov
    Ее не получили, а захватили. Теперь это трофей.
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