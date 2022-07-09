Утром российские войска ударили из "Градов" по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко. ФОТО
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Враг не прекращает обстрелы Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не прекращает террора наших городов и сел. К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам.
Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.
Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина", - говорится в сообщении.