Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Утром российские войска ударили из "Градов" по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко. ФОТО

14 07345
Враг не прекращает обстрелы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает террора наших городов и сел. К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам.

Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.

Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТО

Утром российские войска ударили из Градов по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко 01

Утром российские войска ударили из Градов по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко 02

Утром российские войска ударили из Градов по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Аметист
    Тоже не пойму.... Ну, возможно, хоть теперь накроют. Все-таки родной город Зе. А над многострадальным Харьковом вообще издеваются. Неужели мы не можем достать источники обстрела? Почему народу не отвечают на этот вопрос?
    Сна нет. Днем люди работают, ночью дергаются.
  • Vlad Lancev
    Швидше за все обстріляли Інвгулець, який входить до складу міста Кривий Ріг, але розташований біля Широкого. Це близько 30 км по прямій від кацапських позицій поблизу Високопілля або Архангельського. Град добиває до 40 км.
  • Nikolai Chizhevsky
    ну так це прогнозовано наш бідоносець вчора тільки повернувся з дніпрпетровщини і тут біда
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости