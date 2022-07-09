Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

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"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации - это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем.

В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

В Часовом Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию ​​– несколько человек получили легкие контузии", – говорится в сообщении.

Также, продолжил Кириленко, ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Частично оборваны линии электропередачи.

В Светлодарской общине под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганской и Углегорской ТЭС. Известно о по меньшей мере одном погибшем в Семигорье.

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