Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации - это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем.
В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.
В Часовом Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии", – говорится в сообщении.
Также, продолжил Кириленко, ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Частично оборваны линии электропередачи.
В Светлодарской общине под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганской и Углегорской ТЭС. Известно о по меньшей мере одном погибшем в Семигорье.