Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине. ФОТОрепортаж

Дизайн монеты номиналом два евро разработала украинская студентка, которая бежала от войны и сейчас живет в Эстонии. Средства от продаж передадут Нацбанку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.

Дарья Титова родом из Харькова, сейчас учится в Эстонской академии искусств. Она победила в конкурсе, устроенном центробанком для избрания дизайна монеты, посвященной Украине. По словам девушки, разработка дизайна монеты помогла ей справиться с чувством беспомощности. Говорит, что чувствовала себя "плохо и виновато", потому что уехала из страны.

"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.

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Банк планирует перечислить вырученные от продажи монеты средства Украине.









Цена украинской монетной карточки номиналом 2 евро – 18 евро. В интернет-магазине Omniva можно купить до 50 карточек одновременно.

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