Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.
Дарья Титова родом из Харькова, сейчас учится в Эстонской академии искусств. Она победила в конкурсе, устроенном центробанком для избрания дизайна монеты, посвященной Украине. По словам девушки, разработка дизайна монеты помогла ей справиться с чувством беспомощности. Говорит, что чувствовала себя "плохо и виновато", потому что уехала из страны.
"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.
Банк планирует перечислить вырученные от продажи монеты средства Украине.
Цена украинской монетной карточки номиналом 2 евро – 18 евро. В интернет-магазине Omniva можно купить до 50 карточек одновременно.