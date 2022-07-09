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Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине. ФОТОрепортаж

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Дизайн монеты номиналом два евро разработала украинская студентка, которая бежала от войны и сейчас живет в Эстонии. Средства от продаж передадут Нацбанку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.

Дарья Титова родом из Харькова, сейчас учится в Эстонской академии искусств. Она победила в конкурсе, устроенном центробанком для избрания дизайна монеты, посвященной Украине. По словам девушки, разработка дизайна монеты помогла ей справиться с чувством беспомощности. Говорит, что чувствовала себя "плохо и виновато", потому что уехала из страны.

"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.

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Банк планирует перечислить вырученные от продажи монеты средства Украине.

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Цена украинской монетной карточки номиналом 2 евро – 18 евро. В интернет-магазине Omniva можно купить до 50 карточек одновременно.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Если верит украинскому историку Владлену Мараеву монеты Киевской Руси князя Владимира находили в Греции Италии Италии и даже в Шотландии...на сраной РабZee..не найдено ничего...
    А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️Треба зараз приглашати до Бучі европейських миліонерів, щоб сдвигнути їх любов до раши в бок ненавісті . ЕВРОПЕЙСЬКі мільйонери ******* допомагати дітям Африці , нехай і українським почнуть допомагати
    бизнес впливає на своїх політиків
  • Яр Холодний
    Ми таке вже бачили у 90-ті - "Багаті теж плачуть"
    Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
    "Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
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