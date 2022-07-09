Передавал врагу данные об ВСУ: жителю Краматорска сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.
"Жителю города Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ в отдельных районах Донецкой области.
Эта информация "позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины".
Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.