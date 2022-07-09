Передавал врагу данные об ВСУ: жителю Краматорска сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Краматорска, который передавал российским оккупантам информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

"Жителю города Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ в отдельных районах Донецкой области.

Эта информация "позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины".

Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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