Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники обнаружили признаки дистанционного минирования на обочине одной из дорог, ведущей из пригорода в областной центр.