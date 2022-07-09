Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка "Спротив-2022". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На Андреевском спуске в Киеве открывается волонтерская выставка "СПРОТИВ 2022".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, благотворительная выставка создана волонтерскими коллективами, обеспечивающими военные подразделения.
"Среди десятков экспонатов — одно из известных кресел-катапульт смертников, которые намеренно повреждают российские военные, чтобы их пилоты умирали, но не попадали в плен. Обезвреженные образцы кассетных снарядов "Ураганов" и "Градов". Личные вещи оккупантов, ставшие "хорошими русскими" на нашей земле. Вещи украинцев, найденные в разбомбленных колоннах российских мародеров под Бучей", — рассказали организаторы.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.