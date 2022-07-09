В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка. ФОТОрепортаж
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В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство".
Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.
Повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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Власти РФ не сообщают, что именно перевозили в вагонах.