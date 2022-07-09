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В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка. ФОТОрепортаж

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В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство".

Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

Повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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Власти РФ не сообщают, что именно перевозили в вагонах.

В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 01
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 02
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 03
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 04
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 05

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    "Можем повторить" сбывается - опять на Брянщине партизаны рвут фашистские составы)
  • Олександр Дніпро
  • mrSmith
    Схоже на дешеву та рукожопу постанову в кацапському стилі.
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