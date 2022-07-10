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Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА. ФОТО

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 01

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 02

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Известно, что спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 03
Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 04
Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 05


Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 06

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 07

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Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 08

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 09

Топ комментарии

  • Advokat Savchuk
    Денацифікація ... В гидких кровожерливих москалів вистачило совісті збирати в оон якусь конференцію про неонацизм в Украіні, "патамушто у салдат всу есть татуировки". А унилая лошадь ще жаліється що раzzиян ненавидять у світі
  • Free Man 1146225d
    По перше - не "по Часовому Яру", а "по Часів Яру". А по друге - дуже багато жителів цього чудового міста справжні патріоти України, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються, або якого вони віку, або де вони зараз знаходяться. Так що коментаторів які транслюють думки про "вату", "родину кабдзона" або ще якусь нісенітнецю про "так їм і надо", дуже прошу заліпити свої пельки і допомогти врятувати людей.
  • галина галка
    Вата без мізків, вони так ненавидять Україну, що готові вмерти під бомбами русні!!!
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