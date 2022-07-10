Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой ОВО Павел Кириленко.

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", - говорится в сообщении.

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Известно, что спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.















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