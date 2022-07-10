Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия. ФОТОрепортаж

8 июля воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

Как отмечается, военнослужащие ВСУ спасают жизнь украинцев не только на фронте, но и в тылу. А еще пресекают преступления, совершенные мажорами в воюющей стране. Эту истину доказали военнослужащие Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, после выполнения учебных стрельб возвращавшихся в пятницу 8 июля в место постоянной дислокации на Днепропетровщине.

"Офицер бригады Яков Б. стал свидетелем в г. Кривом Роге только что совершенного ДТП при участии автомобиля Toyota Land Cruiser AE1067TB, который вызвал столкновение с авто марки "Таврия", в нем находилась семья с несовершеннолетним ребенком. Автомобилем Toyota, нарушившим ПДД, управлял гражданин Украины, имевший явные признаки опьянения. Украинские воины оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, вызвали "скорую" и полицию, а затем начался экшн", — говорится в сообщении.

















По данным пресс-службы, виновниками происшествия оказались местные фермеры, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. По просьбе офицера-богуновца остаться на месте происшествия и дождаться полиции, виновники пытались скрутить номерные знаки машины Toyota и скрыться с места происшествия. После многих попыток офицера остановить виновника, пришлось его задержать до прибытия полиции.

"К сожалению, одному из пассажиров автомобиля удалось скрыться с места происшествия. Виновники тем временем вызвали помощь из числа местных титушек. Но не на долго… К тому времени, на место ДТП прибыли солдаты 1 ОБрСпП и отправились на поиски виновника, что им успешно удалось. Виновник был возвращен и передан правоохранительным органам", — говорится дальше.

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"Есть вещи, которые, к сожалению, до сих пор не искоренены в некоторых местах. У фермеров оказались достаточно тесные связи с местными правоохранительными органами, поэтому прибывший для фиксации происшествия следователь сильно не спешил с заполнением документов и произнес фразу, которая очень не понравилась потерпевшим и свидетелям ДТП: "Ничего, сейчас все решим". Ну что ж... Теперь его судьбу решает ДБР.

Несмотря на угрозы в адрес военнослужащих ВСУ и потерпевших, и брань и оскорбления в адрес украинской армии, защищающей нашу Родину, богунцы добились соблюдения закона. Полиции пришлось отвезти виновников на сдачу анализов на содержание алкоголя в крови, который на тот момент составлял 1,16 промилле, а через полчаса 1,06. Начато следствие", — резюмируют в бригаде.