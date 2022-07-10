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Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове. ФОТОрепортаж

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Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам Харькова: следствие фиксирует последствия ночного обстрела города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате преступных действий военных РФ пострадал один человек.

"10 июля около 3:30 враг атаковал ракетами Слободской и Основянский районы Харькова. Первым ударом уничтожены верхние этажи учебного заведения. Вторая ракета разорвалась на территории частного дома. Один человек получил ранения. Частичные повреждения получило здание, расположенное рядом с домом", – говорится в сообщении.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы отделов полиции №1 и №2 Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Полицейские и эксперты фиксируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства, изучают свидетельские показания.

Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 01
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 02
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 03
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 04
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 05

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    1. Головна вулиця Харкова завжди була Сумська.
    2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
    3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
  • время
    Бийте у відповідь по кацапським місцям. Ворог має дохнути, а не сидіти в тиші.
  • Nikolai Chizhevsky
    там що навіть натяка на пво немає?щодня по кілька прилетів да і новини були що вийшли на кордон з росіей ще в травні
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