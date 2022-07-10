Рашисты нанесли 30 ударов по Донецкой области за сутки. В Часовом Яру идет операция по спасению людей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под прицелом россиян находились 15 населённых пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Оккупанты ударили по городам Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Часов Яр, Северск, Красногоровка, пгт Нью-Йорк, Щербиновка, селах Карловка, Кодема, Новоселовка, Первомайское, Переездное, Пески, Прелесное. Чаще всего страдали Авдеевка и Константиновка – четыре обстрела", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина присоединится к Банку развития Совета Европы, который оказывает помощь для беженцев

Враг бил по жилым кварталам ракетами НУРС, артиллерией, танками, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган". Разрушения получили 35 гражданских объектов: 28 жилых домов, из них два многоквартирных, завод, линии электропередач и другая инфраструктура.

Читайте: Ракеты, минометы, РСЗО, АГС. Россияне за сутки обстреляли громады Сумской и Черниговской областей, - ГПСУ

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.







Также смотрите: За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС. ФОТОрепортаж







