Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО
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Момент ракетного удара оккупантов по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области попал на видео.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются.