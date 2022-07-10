Новости Фото • Война

Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО

20 85328
Момент ракетного удара оккупантов по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области попал на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются.

Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр 01
Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр 02

Читайте также:  Рашисты нанесли 30 ударов по Донецкой области за сутки. В Часовом Яру идет операция по спасению людей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Amber
    Кацапи , всі здохнете на нашій землі і за кожного знищеного вами
    украінця , отримаєте по заслузі 😠‼️
  • YU ST
  • Dmitri 18251fb2
    твари.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости