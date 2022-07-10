ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.
Эту информацию обнародовали в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, нардеп Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Сейчас там пожар и все дымит. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они жалуются на ПВО", - отмечает Братчук.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в фейсбуке: "В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?"
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.