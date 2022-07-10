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ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО

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Сегодня, 10 июля, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе Росгвардии в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Эту информацию обнародовали в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, нардеп Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сейчас там пожар и все дымит. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они жалуются на ПВО", - отмечает Братчук.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в фейсбуке: "В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?"

ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено) 01

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Также смотрите: Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО

Топ комментарии

  • botoks
    и это Украина еще не начинала
  • Andrey Zharov
    наша русофобiя ще недостатня...
  • Ірландія
    Титул самого сильного человека в мире второй раз подряд получил украинский стронгмен Алексей Новиков, выиграв турнир «Strongman Classic».

    После победы Новиков призвал всех жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с россией: «Лучшее поздравление для меня - это донат для пацанов».

    Вот что значит украинский дух 💪🇺🇦
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