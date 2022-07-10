Во время обстрела Кривого Рога погибла чемпионка Украины по спортивным танцам Дарья Курдель. ФОТО

В результате вражеских обстрелов Ингульского района погибла 20-летняя чемпионка Украины по спортивным танцам Дарья Курдель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президента Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова.

"На 21 году война оборвала жизнь нашей студентки Дарии Курдель. Девушка погибла в результате вражеского ракетного обстрела жилмассива Ингулец города Кривого Рога, ее отец получил ранения и сейчас находится в больнице", — написал он.

Дарья училась в колледже вуза, а затем поступила на Криворожский факультет Национального университета "Одесская юридическая академия". Преподаватели знали ее как ответственную и усердную студентку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка. ФОТОрепортаж

"Она была душой компании, жизнерадостной, всегда готова прийти на помощь, активно участвовала в студенческой жизни. Дарья любила спорт, была очень талантливой и была победительницей многих международных соревнований по спортивным танцам", — говорится в сообщении.