Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ рашистами. ФОТО
О Топ-3 системах залпового огня, "подаренные" рашистами ВСУ рассказали в АрміяІнформ, сообщает Цензор.НЕТ.
1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" в ВСУ.
2. РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.
3. БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-мм РЗСВ будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57.