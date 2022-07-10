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Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ рашистами. ФОТО

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За 100 дней войны было захвачено 122 единицы артиллерийской техники российских оккупантов. Среди трофеев – системы залпового огня.

О Топ-3 системах залпового огня, "подаренные" рашистами ВСУ рассказали в АрміяІнформ, сообщает Цензор.НЕТ.

1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" в ВСУ.

Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 01
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 02
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 03

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2. РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.

Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 04
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 05

3. БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-мм РЗСВ будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57.

Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 06
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 07

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Топ комментарии

  • Єто Другоє


    ТЁТЯ РОЗА

    @Anakoyher

    ·

    22 s

    Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
  • Єто Другоє
    Уинстон Черчилль

    @Churchill_N1

    ·

    10 h

    А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У порівняння з ХИМЕРАМИ то всьо-кацапськає гавно...
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