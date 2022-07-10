Захватчики обстреляли Часов Яр как минимум 4 "Искандерами", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские войска накануне били по городу Часов Яр в Донецкой области ракетами "Искандер", выпустив их по меньшей мере четыре.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковник Вячеслав Бойцов в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера примерно в 21 час 17 минут произошел обстрел Часового Яра. Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры". Один из домов, в который попали российские оккупанты, - это общежитие, где находились гражданские люди. Военных объектов здесь поблизости нет", - подчеркнул он.

По словам Бойцова, к спасательной операции привлечены около 60 человек. Также работает два погрузчика и два автокрана. "Сил достаточно. Проводим работы", - сказал он, в то же время отметив, что количество людей, которые могут оставаться под завалами, пока неизвестно.

Офицер гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Оксана Анодина также сказала, что было зафиксировано четыре "прилета" ракет российского оперативно-тактического комплекса "Искандер" по городу Часов Яр, два из них непосредственно в здание.

"Поисковые работы продолжаются. Есть сведения, что под завалами среди других пострадавших находится мать с девятилетним ребенком. Об их состоянии, состоянии и количестве других людей, которые могут находиться под завалами, точной информации нет", - отметила Анодина, добавив, что спасатели работают в сложных опасных условиях.

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Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятерых спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенка, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.







