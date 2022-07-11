Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено). ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"По состоянию на 07:00 11 июля личным составом Главного управления обнаружены и мзвлечены из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - говорится в сообщении .
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 22 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет).
В ГСЧС добавили: "По состоянию на 12:20 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов 20 погибших, спасены из-под завалов 8 человек, работы продолжаются. От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два автокрана и два погрузчика от местных органов власти".
От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.