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Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

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Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенного в результате обстрела РФ 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр продолжаются. Известно о 20 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено) 01

"По состоянию на 07:00 11 июля личным составом Главного управления обнаружены и мзвлечены из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - говорится в сообщении .

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 22 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет).

В ГСЧС добавили: "По состоянию на 12:20 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов 20 погибших, спасены из-под завалов 8 человек, работы продолжаются. От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два автокрана и два погрузчика от местных органов власти".

Смотрите: Ракетный удар россиян по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено) 02

От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.

Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено) 03

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, з моменту її заснування була є і буде державою терористом, аж до тих пір, коки не здохне. Її перевиховання неможливе!
  • Witeve Lem
    параша.. що не говори.
  • віктор федорович 31ee1569
    Державний тероризм - це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.

    На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
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