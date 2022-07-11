Оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины. Враг безуспешно пытается прорваться в Северск и Славянск, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Оккупанты используют авиацию, но стоят на месте и теряют очередные склады с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что на протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как на Луганщине.

"У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и "умирают от естественных причин". "Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала что делать под Золотаревкой. В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники", - сообщил глава региона.

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По его словам, за ночь с 10 на 11 июля, россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса.















"Они используют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной", - добавляет Гайдай.

Сообщения о потере оккупантами дежурных складов с боеприпасами, говорит он, поступают каждый день. Последнее – из Луганска.

"Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела - запасов у россиян многовато", - отметил он.