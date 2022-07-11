В РФ вывесили доску позора со сбежавшими с боевых позиций в Украине дезертирами. ФОТО

Сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины. За это руководство обнародовало имена отказников на "доске позора".