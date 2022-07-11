Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области. ФОТО
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Сичеславские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.
"Результат работы воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины - минус два вражеских танка и "жареные освободители"! Продолжение следует...", - говорится в сообщении.