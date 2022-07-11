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Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области. ФОТО

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Сичеславские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 01

"Результат работы воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины - минус два вражеских танка и "жареные освободители"! Продолжение следует...", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сичеславские десантники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем, - Генштаб. ВИДЕО


Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 02
Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 03

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Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 04
Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 05
Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 06

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Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    Респект землякам из 25-ки, которые по высерам клоуна конашенкова "уничтожены" уже как минимум дважды... Получается отрицательный оборот руссотунчиков в природе
  • Amber
    Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • Чайка Київ
    Котики наші, бережи вас Господь
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