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"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них", - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них. Но надо держаться, надо бороться вместе на всех фронтах сейчас - и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только совместно – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", - подчеркнул президент.

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Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 01
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 02
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 03
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 04
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 05
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 06
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 07
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 08
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 09
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 10

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Kurt Wootz
    @vinnicanin
    ·
    15 год
    8 років охлос волав,що Мінські домовленості не такі.
    Як вам Оманські?
    Хтось вищав про 24 моряка.
    Як вам 2500 АЗОВців зданих на смерть?
    Через дорогу цибулю в 2019 бобіки зрадили власну державу та привели до влади єрмаків- татарових-зеленських.
    Зараз гречка по 150 норм заходить?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    и еще кое кого тоже...., вместе с хозяином и всей гоп-компанией......
  • Александр Бычик
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