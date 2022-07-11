"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них", - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них. Но надо держаться, надо бороться вместе на всех фронтах сейчас - и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только совместно – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", - подчеркнул президент.