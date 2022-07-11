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Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги. ФОТОрепортаж

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В центре Праги на Летенской равнине в районе Прага 7 с понедельника 11 июля открылась выставка уничтоженной в Украине техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фото с выставки уже опубликовал в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 01

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 02

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 03

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 04

В посольстве Украины в Чехии ранее сообщили, что экспозиция будет находиться в городе до 24 июля. На нем представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Организатором выставки выступило министерство внутренних дел Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии.

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