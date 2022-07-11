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Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко. ФОТО

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По состоянию на 13:30 11 июля рашисты обстреляли Донбасс кассетными снарядами, нанесли ракетные удары. Не прекращаются и артобстрелы населённых пунктов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донетчины. В частности, с самого утра дважды обстреляли Торецк. Один из ударов пришелся на территорию амбулатории, другой - в район частных гаражей. В Бахмуте российская ракета повредила тамошний спорткомплекс" - трибуну, трибунные помещения и манеж", – говорится в отчете.

Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 01

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Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 02

Кириленко отметил, что не прекращаются артобстрелы Сиверска, Авдеевки, населенных пунктов Часовоярской, Ильиновской и Святогорской громад. Повреждены дома и инфраструктурные объекты. Райгородок обстрелян кассетными снарядами Ураганов - на месте работают пиротехники.

"В настоящее время на территории области уже есть потери среди гражданских, их количество будет обнародовано в вечерней сводке", - добавил глава ОВА.

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Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 03
Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 04
Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 05
Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 06
Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 07
Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко 08

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