Новости Фото • Война

Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли. ФОТОрепортаж

6 62411
В результате обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 6 гражданских лиц. 31 человек получил ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"11 июля 2022 года около 10 часов военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов г. Харькова", - говорится в сообщении.

По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо автомобилей. От взрыва их тела изуродованы.

Смотрите: Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 01
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 02
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 03
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 04
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 05
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 06
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 07
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 08
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 09

Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ********.......
  • Валадімір Щєлєнскій
    Ось і офіційне підтвердження від окупантів, що колабораціонізм смертельно небезпечний для вашого здоров'я
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости