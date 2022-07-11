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Первые "военные" монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину. ФОТОрепортаж

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Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "В єдності - сила". Они посвящены международной поддержке Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регулятора.

"Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны. От идеи до выпуска они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

На презентации монет 11 июля присутствовали представители посольств 12 стран мира.

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Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 01
Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 02
Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 03
Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 04

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Этими монетами Нацбанк начал новую серию "Безсмертна моя Україно".

На монетах изображены флаги 15 стран, которые помогают Украине в борьбе с российским агрессором: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Италия, Швейцария, Чехия, Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Япония.

Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 05

Монета "В єдності - сила" номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монета "В єдності - сила" номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук (в том числе до 75 000 будут иметь упаковка).

Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 06

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