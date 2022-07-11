Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"9 июля в 2 часа ночи нелюди решили, что учебное заведение очень опасно, и обстреляли школу. Было разрушено взрывной волной около 20 окон, столовую, спортивный зал, классы, повреждена крыша. 10 июля в 14:00 снова был обстрел, трещины появились. Без света и интернета остались. Своими силами все убрали, окна закрыли", - отметил директор КУ "Приморская школа 1-3 ступеней" Андрей Подгорный.
По его словам, взрывной волной выбило стекла в домах в 20-40 м от учебного заведения.
Во время ночных обстрелов в школе был только сторож, он не пострадал.
Денег на ремонт школы в бюджете села нет. В настоящее время повреждения вносят в реестр в надежде на возмещение ущерба.
В контексте подготовки к новому учебному году в селе готовы работать онлайн, а также подготавливают убежище в полуподвальном помещении. Всего в школе 225 учащихся, 95% из них остаются в селе.
До полномасштабной войны в Приморском было 3000-3200 жителей. По словам старосты села Олега Максименко, 80% людей оставались здесь до 2 июля. Женщины с маленькими детьми уехали, а 190 переселенцев заехали из близлежащих сел и захваченных населенных пунктов.
Линии электропередачи постоянно подвергаются разрушениям из-за обстрелов, ежедневно на улицах села работает аварийная бригада облэнерго.