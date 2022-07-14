Отец Юрий Стасовский вынес из-под обстрела тело погибшего сына Дмитрия, с которым воевал в одном батальоне, - Бутусов. ФОТО

Юрий Стасовский и его сын Дмитрий вместе служили в одном батальоне 93-й механизированной бригады. Когда сын погиб в бою, отец под обстрелами вынес его тело с поля боя.

Про это пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отец и сын добровольцами пошли на войну. Воевали вместе. Многие бои прошли вместе. А вчера сын погиб в бою. И отец ушел в ад, и лично вынес тело сына из-под обстрела. И он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын и он не может заснуть. Он вспоминает как растил, как учил, как воевал рядом с сыном. Они вдвоем. Но он уже один", — написал он.

По словам Бутусова, после похорон отец вернется на фронт.