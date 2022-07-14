В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Во время утренних обстрелов Николаева российские войска повредили расположенный в центре отель "Николаев".
Об этом сообщил в телеграме городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", — написал он.
"Суспільне Миколаїв" добавляет, что сейчас уточняется информация о погибших или раненых в результате обстрелов.