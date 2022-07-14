Новости Фото • Война

В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 27025
Во время утренних обстрелов Николаева российские войска повредили расположенный в центре отель "Николаев".

Об этом сообщил в телеграме городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", — написал он.

"Суспільне Миколаїв" добавляет, что сейчас уточняется информация о погибших или раненых в результате обстрелов.

Также читайте: Оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, - Сенкевич

В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 01
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 02
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 03
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 04
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 05
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 06
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 07
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 08
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 09
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 10
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 11
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 12
В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич 13

Топ комментарии

  • Василий ГГ
    Ні, Єрмак успішно доклався до здачі півдня, цього вистачили, щоб мій Миколаїв накривали і накривають щодня... Міністр оборони Таран - людина єрмака, два роки провалював оборонзамовлення. І ще чимало ворожих дій єрмака, але притомні люди знають, а ботам розповідати - жодного сенсу, баняки порожні..
  • Анатолий К 65c6a92d
    Я дуже вибачаюся, сам живу в Миколаєві і сьогодні не спав, цілу ніч ревіла сирена, а під ранок рахував потужні "приліти". Сьогодні гахнуло дуже поруч, мені повезло, просто всього обсипало штукатуркою, по квартирі пробігся ніби сквознячок, бо я спеціально відкрив вікна. Але відповім дуже, навіть вкрай розумним миколаївцям, "Зате у вас є Кім, більше такого ніде немає. То хіба вам цього не вистачає? Ви ж самі віддали найбільше голосів "слугам", найбільше по всій Україні. Це ж від вас пішов арахамія? А які він можу крутити дискотеки, а разом з іншими які може зробити відоси, то чого ще не вистачає? Це ж ви цього побажали, бо ракети збивала би наша ППО, яку готувався робити, той "барига", якого ви всі обплювали і зробили оце разом. Зробили, правда і мені, бо я за це не голосував. А ще вийдіть на вулиці і подивіться - сьогодні бригади прибирають каміння, скло біля готелю і сітіцентру, а навпроти новітній трактор і бур викорчовують пеньки зрізаних дерев і садять нові, а біля Нової Одеси будують дорогу, міст і ліньовку. То війна вже закінчилася? Можлива та техніка сьогодні потрібна на фронті, чи можливо за ті гроші можна було купити пускову ППО? Але навіщо, в них то бункера є.
  • Дмитро Піталов
    Твари! Я много раз останавливался в этом отеле и пил кофе в кафешке на 1-м этаже... Там было доступно по финансам и уютно... Русрань несет только разруху и смерть! Нужно выжечь с лица земли этих вырожденцев!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости