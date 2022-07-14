Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"На современной войне очень важна мобильность военных подразделений. Мы понимаем необходимость хорошей техники для военных. С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин. На днях передано еще 50 машин.
8 полноприводных грузовиков, специально переоборудованных для военных, 35 пикапов и внедорожников, 7 "скорых" уже работают в войсках.
Кроме того, с начала войны передано более 10 тысяч комплектов бронежилетов, касок, форм. Более 600 тепловизоров и тепловизионных прицелов, более 130 квадрокоптеров и БПЛА и многое другое. Военная администрация – это такая организация, имеющая бюджета ноль. Это все сделано на частные средства.
Спасибо всем причастным! Вместе – обязательно победим!" – объяснил Вилкул.