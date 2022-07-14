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Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул. ФОТОрепортаж

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С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин.

Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"На современной войне очень важна мобильность военных подразделений. Мы понимаем необходимость хорошей техники для военных. С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин. На днях передано еще 50 машин.

8 полноприводных грузовиков, специально переоборудованных для военных, 35 пикапов и внедорожников, 7 "скорых" уже работают в войсках.

Кроме того, с начала войны передано более 10 тысяч комплектов бронежилетов, касок, форм. Более 600 тепловизоров и тепловизионных прицелов, более 130 квадрокоптеров и БПЛА и многое другое. Военная администрация – это такая организация, имеющая бюджета ноль. Это все сделано на частные средства.

Спасибо всем причастным! Вместе – обязательно победим!" – объяснил Вилкул.

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Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 01
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 02
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 03
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 04
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 05
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 06
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 07
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 08

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Топ комментарии

  • John Mitchel 3396c105
    Вілкул "вовремя спрыгнул" с антиУкраины...
    Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
    А от курви син Шуфрич???...
    Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
    До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
    уже 145- день(((
  • Владислав Изюмский
    Та нічого він не переосмислював. Він на службі у Ахметова. Їхня поведінка це - типова поведінка феодала. Вони харчуються з цієї території і тому вимушені її захищати. Особливо після того як вони побачили що з РФ домовитись не вийде і їхній бізнес, в разі окупації, буде віджатий, разом з їхнім майном.
  • мыкола дрон
    мля,ну просто Че-Ге-Вара
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