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В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Сегодня утром оккупанты попали в два учебных заведения в Николаеве.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил в телеграме городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты продолжают обстреливать школы в Николаеве. Сегодня утром они попали в два наших учебных заведения. Вот такие воронки оставили после себя их ракеты. В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой — выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, сегодня по Николаеву было выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

Кроме учебных заведений повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома.

Пока известно об одном раненом, которому понадобилась медицинская помощь.

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В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 01

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 02

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 03

Как сообщает издание НикВести, в одной из школ удар пришелся по прилегающей территории. Взрывной волной в заведении выбило окна и двери, частично сорвало штукатурку и потолок, повредило мебель и технику.

Также пострадали жилые дома рядом с учебными заведениями. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов.

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 04

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 05

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 06

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 07

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 08

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 09

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 10

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 11


В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 12

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 13

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 14

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 15

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 16

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 17

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 18

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 19

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 20

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 21

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 22

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 23

В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич 24

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Сейчас у нас и на Западе опять будут придумывать куда же рашисты хотели стрельнуть и промазали и искать военные части в радиусе 100 километров. У нас до сих пор не все хотят понять что рашисты целенаправленно избрали тактику террора и лупять по гражданским обьектам с максимальным скоплением гражданского населения, чтобы склонить Украину к переговорам.
  • Владимир fd08a616
  • Леонід Мефодовський
    Курви касапськи розуміють лише силу і НІЯКІ домовленості з ними НЕМОЖЛИВІ ні про що - ні про КОРИДОРИ, ні про ПЕРЕМИРРЯ!!!
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