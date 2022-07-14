В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич. ФОТОрепортаж (обновлено)
Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил в телеграме городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты продолжают обстреливать школы в Николаеве. Сегодня утром они попали в два наших учебных заведения. Вот такие воронки оставили после себя их ракеты. В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой — выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, сегодня по Николаеву было выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.
Кроме учебных заведений повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома.
Пока известно об одном раненом, которому понадобилась медицинская помощь.
Как сообщает издание НикВести, в одной из школ удар пришелся по прилегающей территории. Взрывной волной в заведении выбило окна и двери, частично сорвало штукатурку и потолок, повредило мебель и технику.
Также пострадали жилые дома рядом с учебными заведениями. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов.