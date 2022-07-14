Руководители Госпродпотребслужбы хотели незаконно "освоить" более 650 млн грн из бюджета, - СБУ. ФОТО

Они пытались создать предприятие, которое должно было выиграть до конца года тендеры на 680 млн грн. На это потратили еще 2,3 млн. государственных денег.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, чиновники сочли, что для запуска работы предприятия нужно 2,5 млн грн. Они провели тендер на разработку базы данных госреестра кормовых добавок, который выиграла "дружественная" фирма. Чиновники заплатили якобы за реестр 2,3 млн. грн. Но на самом деле ни одного реестра не было создано.

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Когда в СБУ взялись за проверку, то выяснили: все это было нужно, чтобы с помощью нового предприятия "освоить" еще 680 тыс. грн.

Подозрения получили:

и.о. председателя Госпродпотребслужбы (Андрей Лордкипанидзе, назначенный всего два дня назад. – Ред.);

заместитель председателя Госпродпотребслужбы;

директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;

руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;

и.о. директора одного из государственных предприятий;

руководитель частной компании.

Их подозревают в растрате имущества и служебном подлоге. Наказание за такие преступления – от 5 до 12 лет за решеткой.

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