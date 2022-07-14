Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь. ФОТОрепортаж

На месте ракетного удара российских оккупантов в Виннице работают пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по состоянию на 15:55 погибли 20 человек (в том числе три ребенка).

52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Повреждены 55 зданий, 40 автомобилей.

Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует. От ГСЧС привлечено 319 чел. и 33 ед. техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС", - сообщили спасатели.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.



























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