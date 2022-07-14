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Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь. ФОТОрепортаж

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На месте ракетного удара российских оккупантов в Виннице работают пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по состоянию на 15:55 погибли 20 человек (в том числе три ребенка).

52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Повреждены 55 зданий, 40 автомобилей.

Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует. От ГСЧС привлечено 319 чел. и 33 ед. техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС", - сообщили спасатели.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 01
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 02
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 03
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 04
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 05
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 06
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 07
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 08
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 09
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 10
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 11
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 12
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 13

Читайте: В Винницкой области 15 июля объявлен днем траура по погибшим во время ударов РФ по областному центру

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    почитала комменты русни по информации о Виннице, господи,... меня просто затошнило..., русня - это тяжело больные каким-то вирусом 2-у ногие, которые смертельно опасны для остального человечества..., жаль, что далеко не все это понимают...
  • Andry Moon
    То есть погибшие сами виноватьі? А ***** молодец?
  • Підлога Маккартні
    Да забили уже все на ту тревогу. Тем более Винница условно глубокий тыл. Если по перву может еще кто-то и прятался, то теперь всем по барабану...
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