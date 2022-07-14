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Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.. ФОТО

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Российские оккупационные войска обстреляли Винницу ракетами типа "Калибр" маркировкой 3М-14Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Эти ракеты могут огибать рельефы местности, а также избегать известных врагов средств противовоздушной обороны. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.

"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14 Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м. 20 см. Боевая часть – 450 кг", - отметил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Гайдыш Сергей.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

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Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами Калибр из акватории Черного моря. 01
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами Калибр из акватории Черного моря. 02

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  • stavr
    кацапи то ********
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Свинособаки отримають пристойну відповідь: їх колорадські личинки отримають по заслузі!
  • Alexander Abramov 601dbedf
    Тероризм!
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