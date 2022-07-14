Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА. ФОТО
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В Залесском лесничестве Народицкого специализированного лесного хозяйства Житомирской области автомобиль с лесоводами, двигаясь по лесной дороге, наехал на мину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.
"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. Вследствие наезда произошел взрыв".
Во время детонации, к сожалению, двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Житомирщины. Степень тяжести ранений определяется врачами", - отмечают.