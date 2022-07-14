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Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА. ФОТО

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В Залесском лесничестве Народицкого специализированного лесного хозяйства Житомирской области автомобиль с лесоводами, двигаясь по лесной дороге, наехал на мину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.

"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. Вследствие наезда произошел взрыв".

Во время детонации, к сожалению, двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Житомирщины. Степень тяжести ранений определяется врачами", - отмечают.

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Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА 01
Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА 02

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  • Jose Rodriguez Gacha
    Подивіться,що від машини лишилось...Найщиріші співчуття пораненим і родичам загиблих...
  • растуди
    Нам не відбудовувати треба, а створювати зону відчуження з мінними полями по усьому кордону з рашистами та бульбашами
  • Ігор Тумак
    Дурня повна! Тобі до до лісу, як і до мовознавства - до неба рачки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA - лісівник - фахівець лісової справи в цілому. Лісник і лісничий - конкретні посади (лісник - рядовий працівник, лісничий - начальник).
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