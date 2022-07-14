Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Слідство.Інфо.
В сообщении отмечается: "Командиру "бучанских палачей" Азатбеку Омурбекову присвоили звание Героя России и собираются установить памятную доску.
Именно Омурбеков командовал подразделением россиян, совершавших зверства и массовые убийства в Буче.
В частности, Омурбеков командует 64-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся возле Хабаровска.
По данным ВСУ, а также согласно найденным многочисленным документам, шевронам и другим доказательствам, эта бригада в феврале-марте 2022 года оккупировала город Бучу и другие села Киевщины.
Оккупанты совершали жестокие зверства против мирных украинцев: брали их в плен, пытали и убивали.
Наша команда готовит расследование о зверствах 64-й бригады на Киевщине и, в частности, о роли Омурбекова в них".