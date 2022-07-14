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Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России. ФОТО

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Одному из командиров армии РФ Азатбеку Омурбекову, чьи солдаты совершали зверства и массовые убийства в Буче, присвоили звание Героя России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Слідство.Інфо.

В сообщении отмечается: "Командиру "бучанских палачей" Азатбеку Омурбекову присвоили звание Героя России и собираются установить памятную доску.

Именно Омурбеков командовал подразделением россиян, совершавших зверства и массовые убийства в Буче.

В частности, Омурбеков командует 64-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся возле Хабаровска.

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По данным ВСУ, а также согласно найденным многочисленным документам, шевронам и другим доказательствам, эта бригада в феврале-марте 2022 года оккупировала город Бучу и другие села Киевщины.

Оккупанты совершали жестокие зверства против мирных украинцев: брали их в плен, пытали и убивали.

Наша команда готовит расследование о зверствах 64-й бригады на Киевщине и, в частности, о роли Омурбекова в них".

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Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России 01

Топ комментарии

  • Anton Grinblat 6ff29d36
    найти и расстрелять со всей семьей. что бы ни одного ******** не осталось для продолжения рода
  • Валентина Саюн c856325a
    Скоро парта хероя стане чорним пакетом сміття. Така доля орка
  • valera ivolgov
    ОЦЕ ТАКИЙ РУСКІЙ ЯКИЙ БРАТ УКРАЇНЦЯМ І БІЛОРУСАМ ?
    КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
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