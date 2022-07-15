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Гайдай о ситуации в Луганской области: "Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами". ФОТО

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Растет количество жертв российского вторжения. Оккупанты создают иллюзии быстрого восстановления региона. В Северодонецком тылу появляются люди, которым не нравится новый режим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луганской ОВА.

Гайдай о ситуации в Луганской области: Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами 01

"Достоверно неизвестно, скольких украинцев замучили россияне в недавно захваченных городах. Охоту за людьми с "неправильной" позицией оккупанты не прекращают. Обидно, что эта позиция оценивается соседями и даже родственниками луганчан, сливая адреса и возможные места укрывательства граждан. В то же время на Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых", - говорится в сообщении.

Увеличивается количество жертв российского вторжения на территории Луганской области.

Гайдай о ситуации в Луганской области: Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами 02

"Полтора месяца врачи из Днепра боролись за жизнь пожилой женщины из Лисичанска, которая получила тяжелые ранения еще в начале июня. К сожалению, вчера она скончалась".

На линии фронта российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма. За 14 июля совершен по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались. Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре – из минометов, одна – из реактивных систем залпового огня, пять – из танков", - добавляет Гайдай.

Гайдай о ситуации в Луганской области: Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами 03

Глава Луганской ОВА отмечает, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление – якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно.

"Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, Кремлю. Как только пропагандисты пойдут, попытки восстановления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", - сообщают в ОВА.



Гайдай о ситуации в Луганской области: Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами 04

Гайдай о ситуации в Луганской области: Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами 05
Гайдай о ситуации в Луганской области: Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами 06

Топ комментарии

  • Olena Lynch
    "Настроение в россиu начнет меняться после того, когда в ответ на ракетный обстрел Украины оно получит такой же ответ по объекту, откуда этот обстрел велся. Чтобы это произошло, необходимо подготовить западное общество к пониманию, что Россия превратилась в государство с фашистским устройством и неонацистской идеологией. Киев, к сожалению, пока мало делает в этом направлении. Призыв Верховной Рады Украины признать Россию террористическим государством услышат далеко не все на Западе, где по прежнему работает очень сильное кремлевское лобби. Если и услышат, то спросят, - а Украина сама признала этот факт? Украина по каким-то причинам на торопится организовывать конференции ни в Варшаве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне по этой проблеме.
    Получается замкнутый круг - Запад ждет от Украины каких-то реальных шагов и действий по усилению давления контрпропаганды, направленной на дискредитацию заявлений Москвы о нацистах и фашистах в Украине, а Украина ждет от Запада помощи во всем и вся. Так не бывает. "

    Герман Обухов.
  • Дик Шелдон
    А вони такі дурні. Прям полягали у казарми, та чекають смерті. У Херсоні рашисти втікли з будівлі адміністрації та розташувалися у лікарні, щоб прикритися хворими пацієнтами та лікарями. Розуміють, що наші не будуть гатити по лікарні.
  • 5 копійок
    Тобі о Іпонії видніше.
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