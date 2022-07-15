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Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко. ФОТО

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Россияне продолжают бить по всему фронту и городам в относительном тылу.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 01

"Очередная гражданская мишень россиян – пятиэтажка в Константиновке. Достоверно известно, что в результате утренних обстрелов есть один раненый человек, но точное количество жертв и объемы разрушений еще предстоит установить", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 02

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 03

Смотрите: За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Черкасская громада подверглась трем обстрелам в сутки.

"В Новониколаевке повреждено админздания, в Майдане россияне применили кассетные боеприпасы. Почти все общество обесточено, нет мобильной связи и интернета", - добавляют в ОВА.

Также в Марьинском обществе под обстрел попал частный сектор Красногоровки – известно о 1 погибшем и 1 раненом человеке. В Светлодарской громаде ночью россияне вели обстрелы по окрестностям Новолуганского, Кодемы и Семигорья: 1 человек погиб, 1 ранен.




Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 04
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 05
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 06
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 07
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 08
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 09
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 10

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