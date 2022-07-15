Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко. ФОТО
Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.
"Очередная гражданская мишень россиян – пятиэтажка в Константиновке. Достоверно известно, что в результате утренних обстрелов есть один раненый человек, но точное количество жертв и объемы разрушений еще предстоит установить", - говорится в сообщении.
Черкасская громада подверглась трем обстрелам в сутки.
"В Новониколаевке повреждено админздания, в Майдане россияне применили кассетные боеприпасы. Почти все общество обесточено, нет мобильной связи и интернета", - добавляют в ОВА.
Также в Марьинском обществе под обстрел попал частный сектор Красногоровки – известно о 1 погибшем и 1 раненом человеке. В Светлодарской громаде ночью россияне вели обстрелы по окрестностям Новолуганского, Кодемы и Семигорья: 1 человек погиб, 1 ранен.