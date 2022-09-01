Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется. ФОТОрепортаж

Великобритания передаст шесть подводных дронов охотников за минами, а также обеспечит соответствующее обучение, чтобы помочь Украине очистить береговую линию.

Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии официально информирует, что Соединенное Королевство передает подводные беспилотные минные охотники, чтобы помочь Украине очистить береговую линию, сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В течение ближайших месяцев Королевский флот и наши американские партнеры научат пользоваться автономными минно-розыскными аппаратами десятки украинских военнослужащих.

Соединенное Королевство предоставляет Украине подводные беспилотные дроны и учит украинских военнослужащих в Британии использовать их для очистки береговой линии от мин.

Для обнаружения российских мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных минно-изыскательских аппаратов. Три из них будут предоставлены из составов ВС Соединенного Королевства, а еще три будут приобретены в промышленности.

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Легкий автономный аппарат предназначен для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин посредством набора датчиков, чтобы ВМС ВС Украины могли их уничтожить.

В ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС ВС Украины научатся пользоваться беспилотниками, первый курс уже начат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Генштаба ВСУ отметили, что Россия использует продовольствие как оружие, уничтожая украинское сельское хозяйство и блокируя черноморские порты страны, чтобы воспрепятствовать экспорту. Небольшое количество кораблей, перевозивших зерно, покинуло Украину после того, как в июле ООН заключила соглашение о разрешении на экспорт продовольствия. Но попыткам вывезти продовольствие из страны продолжают мешать морские мины, оставленные российскими войсками вдоль побережья Украины.

"Нельзя позволить циничным попыткам России требовать выкуп за мировые запасы продовольствия. Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить путь зерна к остальному миру и поддерживая Вооруженные силы Украины в стремлении защитить свое побережье и порты", - заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

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По информации Генштаба, трехнедельные обучающие курсы вместе с Шестым флотом ВМС США будет проводить группа Королевского военно-морского флота. Обучение будет проводиться на море, чтобы наглядно показать, как управлять аппаратами и интерпретировать данные, которые они посылают назад, а также идентифицировать макеты мин.

Начальник штаба Королевских ВМС адмирал Бен Ки считает, что вскоре украинские моряки смогут очистить прибрежные воды от мин.

"Благодаря профессиональным умениям, которым здесь учат, наши украинские союзники смогут очистить собственные воды от мин. Это оружие поражает судоходство без разбора, но особенно влияет на гражданское движение и торговлю, а также оказывает разрушительное влияние на свободу судоходства в Черном море", - сказал он.

Королевский флот также учит украинских моряков руководить тральщиками-искателями мин класса "Сендаун".

В пресс-службе напомнили, что министр Вооруженных Сил Соединенного Королевства Джеймс Гиппи и его украинский коллега, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов посетили украинских моряков в июле, чтобы наблюдать, как стажеры отрабатывают ключевые навыки на море.







