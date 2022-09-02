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Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору. ФОТО

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Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за чего движение проливом Босфор перекрыли

Об этом сообщает стамбульское правительство, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 173-метровое сухогруз "Lady Zehma" из Либерии, у которого отказало руль в Босфоре на пути из Украины в Стамбул (Турция), в четверг около 21.00 село на мель и бросило якорь в бухте Бебек.

"В связи с неисправностью на корабле на место происшествия были немедленно отправлены команды Главного управления береговой безопасности, спасательных буксиров и катеров и команды береговой охраны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение по Босфору временно приостановили.

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Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору 01
Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору 02
Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору 03
Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору 04

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Топ комментарии

  • Роман Єжов
    Як вони пупа рвали за українське зерно... Але є одне але : МИ ХОЧЕМО ЖИТИ А ВОНИ ЖЕРТИ !!!!
  • Post-AV
    Цензор реально тормозит) баржу уже часа 3 как сняли с мели и увезли на ремонт. Судьба кукурузы пока неизвестна. Переживаю за голодающую эфиопию
  • Colt
    Если корабль не идёт к эфиопам, эфиопы могут поднять жопы.
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