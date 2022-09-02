Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору. ФОТО

Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за чего движение проливом Босфор перекрыли

Об этом сообщает стамбульское правительство, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 173-метровое сухогруз "Lady Zehma" из Либерии, у которого отказало руль в Босфоре на пути из Украины в Стамбул (Турция), в четверг около 21.00 село на мель и бросило якорь в бухте Бебек.

"В связи с неисправностью на корабле на место происшествия были немедленно отправлены команды Главного управления береговой безопасности, спасательных буксиров и катеров и команды береговой охраны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение по Босфору временно приостановили.

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