Ночью враг ударил по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранен мужчина, - ОВА. ФОТО

Минувшей ночью враг в очередной раз обстрелял Никопольский район на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью враг раз атаковал область… Ударил из "Градов" по Никопольскому району. В Красногригорьевской громаде ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – ехал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной…

Человек в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Также Резниченко отмечает, что от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской громады.

"Там один дом уничтожен, шестнадцать - изуродованы. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобиля, газопровода и линии электропередач. Без света остались более 2 000 человек, без воды - почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады. В других районах области ночь без "прилетов" и в эту минуту спокойно", - резюмирует глава региона.









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