За сутки российская оккупационная армия совершила 24 атаки на Донецкую область. Под обстрелами – 15 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Враг разрушил и повредил детский сад, агросклады, базу отдыха и 15 жилых домов. Убиты и ранены гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов. Восемь ударов нанесены по Авдеевке, пострадали также города Бахмут, Угледар, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Славянск, пгт Великая Новоселка и Алексеево-Дружковка, села Бердичи, Желанное Второе, Карловка, Екатериновка, Новомихайловка, станция Соль в Торецке.

Оккупанты нанесли авиаудары ракетами Р-77 "воздух-воздух", применили РСЗО "Град", "Ураган", артиллерию, танки. Разрушениям подверглись 20 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых – дома граждан", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Петербургские чиновники приходили в приют предлагать бездомным подписать контракт на военную службу

С помощью полиции эвакуированы еще 251 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 900 человек, среди них 2167 – дети, 570 – люди с инвалидностью.