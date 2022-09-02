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За сутки российская оккупационная армия совершила 24 атаки на Донецкую область. Под обстрелами – 15 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

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Враг разрушил и повредил детский сад, агросклады, базу отдыха и 15 жилых домов. Убиты и ранены гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

За сутки российская оккупационная армия совершила 24 атаки на Донецкую область. Под обстрелами – 15 населенных пунктов 01

"Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов. Восемь ударов нанесены по Авдеевке, пострадали также города Бахмут, Угледар, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Славянск, пгт Великая Новоселка и Алексеево-Дружковка, села Бердичи, Желанное Второе, Карловка, Екатериновка, Новомихайловка, станция Соль в Торецке.

Оккупанты нанесли авиаудары ракетами Р-77 "воздух-воздух", применили РСЗО "Град", "Ураган", артиллерию, танки. Разрушениям подверглись 20 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых – дома граждан", - говорится в сообщении.

За сутки российская оккупационная армия совершила 24 атаки на Донецкую область. Под обстрелами – 15 населенных пунктов 02

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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С помощью полиции эвакуированы еще 251 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 900 человек, среди них 2167 – дети, 570 – люди с инвалидностью.

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