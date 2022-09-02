В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия . ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Митинг начался вечером 1 сентября. Правоохранители отметили, что настрой толпы был "агрессивным" и предупредили: "Будем преследовать в судебном порядке уголовные преступления и принимать последовательные меры против насилия".
Демонстранты с транспарантами с антимилитаристскими лозунгами и красными звездами теснили полицейских к шлагбауму, забрасывали различными предметами. Против демонстрантов применили перцовый газ и дубинки. Был задействован полицейский вертолет.
Утром в полиции сообщили, что никто не получил травм.
В 07:40 утра по местному времени полиция отрапортовала, что "на месте спокойная обстановка".
"Мы работаем с большим количеством экстренных служб и предоставляем сотрудникам компаний доступ к помещениям компании", – сообщили правоохранители.
Около 10:00 полиция сообщила, что митингующие расходятся, но "перебои в движении общественного транспорта все еще ожидаются".