В Германии антимилитаристы протестовали против поставок Украине оружия . ФОТО

Около завода немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG в Касселе прошел митинг так называемого Антимилитаристского альянса: его члены протестуют против производства и поставок оружия, в том числе и Украине. Во время митинга вспыхивали стычки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Митинг начался вечером 1 сентября. Правоохранители отметили, что настрой толпы был "агрессивным" и предупредили: "Будем преследовать в судебном порядке уголовные преступления и принимать последовательные меры против насилия".

Демонстранты с транспарантами с антимилитаристскими лозунгами и красными звездами теснили полицейских к шлагбауму, забрасывали различными предметами. Против демонстрантов применили перцовый газ и дубинки. Был задействован полицейский вертолет.

Утром в полиции сообщили, что никто не получил травм.

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В 07:40 утра по местному времени полиция отрапортовала, что "на месте спокойная обстановка".

"Мы работаем с большим количеством экстренных служб и предоставляем сотрудникам компаний доступ к помещениям компании", – сообщили правоохранители.

Около 10:00 полиция сообщила, что митингующие расходятся, но "перебои в движении общественного транспорта все еще ожидаются".





