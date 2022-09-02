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Спецподразделение "Альфа" получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн

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"Метинвест" Рината Ахметова передал спецподразделениям СБУ Центра специальных операций "А" помощь в 30 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спецподразделение "Альфа" выполняет задачи в самых горячих местах фронта.

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи. Учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метнивест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевые дроны и специальные дроны для разведки, тепловизоры, одежду и прочее, на общую сумму более 30 млн грн", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания "Метинвест" Ахметова и Новинского направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн. В частности, ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тысяч тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек.

Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 01
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 02
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 03
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 04
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 05
Спецподразделение Альфа получило дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн 06

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Также "Метинвест" передал бойцам более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи. Кроме того, группа Метинвест передаст более 110 тыс. бронежилетов для украинских бойцов: 90 тыс. изготовят на предприятиях компании, а 21 тыс. бронежилетов было закуплено за границей.

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Топ комментарии

  • Ревизор
    Ты смотри, клятые олинархи армии помогают. А вот от сватов такого подарка армия не получает, все только под себя. Еще и гуманитарку разворовывают, и на асфальт у армии деньги забирают.
  • дмитрий a4f273bf
    Государство будет финансировать своих ведущих спецназовцев или они на поклон к гавно-олигархам должны ходить, тем более во время войны? Весьма странная история, особенно на фоне помощи нам со всего мира. Да и деньги смешные для Рыжего, уже пиарятся на копейках, зато информ-вони на миллион
  • Andrey Servetnik
    Я не прихильник олігархів,але ринат ще гуманітарки насипав на 3лярда, а щось про ще шоблу ничого
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