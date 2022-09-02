Прошли несколько километров и вброд через реку добрались на подконтрольную территорию: 12 человек в Херсонской области эвакуировались из зоны боевых действий. ФОТОрепортаж

Часть сел Херсонской области находится под временной оккупацией российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсона.

"Безопасных путей эвакуации пока нет, вблизи сел на линии фронта идут тяжелые бои, населенные пункты ежедневно обстреливают из реактивных систем залпового огня. Несмотря на смертельную опасность, люди все же самостоятельно выходят из-под обстрелов. На этот раз 12 жителей неподконтрольного населенного пункта, название которого из соображений безопасности мы не озвучиваем, смогли оттуда эвакуироваться. Люди пожилого возраста пешком одолели несколько километров, после чего вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине, где несут службу работники Бериславского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители встретили уставших людей.

"Мужчины и женщины рассказали, что всю жизнь прожили в селе, поэтому знают все возможные места переправы. По их словам, в том населенном пункте еще остаются до ста мирных жителей, преимущественно преклонных лет, которые не захотели бросать дома и хозяйства. Работники полиции доставили мужчин и женщин к безопасному месту временного убежища подальше от зоны боевых действий", - добавили в полиции.

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