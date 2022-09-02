Жена военного передавала россиянам данные о позициях ВСУ, которые выспрашивала у мужа. ВИДЕО+ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.
"Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть общий сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка. Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях", - рассказали в СБУ.
Полученные данные она передавала военной разведке РФ. Россияне использовали информацию для нанесения артиллерийских, минометных и авиаударов по защитникам Украины.
Российский военный, которому предательница передавала информацию, обещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы россиянам удалось захватить регион.
Женщине сообщили о подозрении в государственной измене. На время следствия ее отправили за решетку.