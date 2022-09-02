Задержаны агенты РФ, которые "охотились" за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые "сливали" оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что это местные жители, по идеологическим соображениям согласившиеся на сотрудничество с россиянами.

"Женщина пользуясь своими связями среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. У мужчины был свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.

Досудебное следствие установило, что одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, которые используются на украинских блокпостах. Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям РФ с помощью мессенджеров", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Предатели были задержаны в рамках ст. 615 УПК РФ. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.





