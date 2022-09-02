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Задержаны агенты РФ, которые "охотились" за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

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СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые "сливали" оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Задержаны агенты РФ, которые охотились за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ 01

Правоохранители установили, что это местные жители, по идеологическим соображениям согласившиеся на сотрудничество с россиянами.

"Женщина пользуясь своими связями среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. У мужчины был свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.

Досудебное следствие установило, что одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, которые используются на украинских блокпостах. Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям РФ с помощью мессенджеров", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Предатели были задержаны в рамках ст. 615 УПК РФ. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.


Задержаны агенты РФ, которые охотились за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ 02
Задержаны агенты РФ, которые охотились за координатами позиций ВСУ и паролями блокпостов в Харьковской области, - СБУ 03

Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Если-бы с первых дней Войны ,пособников массовых убийств террористов рашистских ,расстреливали на месте , то другим выродкам , не повадно было-бы По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ , из-за вашего неуместного толеранства погибают сотни мирных граждан , дети‼️
  • Volodymyr Babynyuk
    А спроби втечі не було? Жаль...
  • Amber
    Таку ку@ву потрібно спалити на центральній площі міста , привселюдно
    І я впевнений , що таких тварюк стало би набагато менше в нашій краіні 😠
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