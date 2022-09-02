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Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Правоохранители заочно сообщили о подозрении 9 бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, перешедших на сторону врага после оккупации АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Среди подозреваемых - начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры. Кроме того, что эти экс-военные способствовали оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения России в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага".

Один из экс-военных, Подобедов Денис, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму", - говорится в сообщении.

Указанные лица подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 01
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 02
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 03
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 04
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 05
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 06
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 07
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 08
Предатель Украины Подобедов руководит силами ПВО в оккупированном Крыму, - ГБР 09

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Топ комментарии

  • Владислав Васильченко
    все предатели подлежат ликвидации...
  • Ksenia VB
    це не так бридко, як новина про слугу нароту, на якого мураєв переписав свій бізнес.
    скільки ще зрадників сидить у владі і вбиває українців
  • Вася Шевченко f77d76ba
    за таке "керування" Україна повинна грамоту виписати... за "співпрацю" )))
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