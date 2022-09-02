Новости Фото • Война

Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий. ФОТО

8 40925
В результате вражеского обстрела приграничья Сумской области возник лесной пожар, который впоследствии перекинулся на территорию РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий 01

"За день россияне выпустили полсотни мин и снарядов по Краснопольщине. Всего было три обстрела разных территорий громады, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей.

Та же природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих же обстрелов", - написал чиновник.

Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий 02

В результате обстрелов на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. "В настоящее время на нашей территории пожара нет", - подчеркнул Живицкий.

Смотрите: В Сумской области в результате вражеских обстрелов горит лес, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    "благодатний вогонь" братьев-нєнацістов повернувся додому
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Отлично. Сами себя поимели свинособаки в резиновую попу
  • Sophia-Maria Duglass
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости