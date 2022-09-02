Лесной пожар, возникший на Сумщине после вражеских обстрелов, перекинулся на территорию РФ, - Живицкий. ФОТО

В результате вражеского обстрела приграничья Сумской области возник лесной пожар, который впоследствии перекинулся на территорию РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За день россияне выпустили полсотни мин и снарядов по Краснопольщине. Всего было три обстрела разных территорий громады, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей.

Та же природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих же обстрелов", - написал чиновник.

В результате обстрелов на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. "В настоящее время на нашей территории пожара нет", - подчеркнул Живицкий.

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